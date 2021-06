Disparu à Jamais : L’adaptation française du thriller de Harlan Coben arrive en aout sur Netflix

Après Intimidation, Dans les bois et Innocent, les adaptations des romans de Harlan Coben continuent d’arriver sur Netflix. La plateforme proposera en effet cet été Disparu à Jamais qui sera ainsi mise en ligne le 13 aout prochain.

Développée par David Elkaïm et Vincent Poymiro à partir du roman éponyme, Disparu à Jamais s’intéresse à Guillaume Lucchesi (Finnegan Oldfield), la trentaine, qui pensait avoir tourné la page du terrible drame ayant causé la disparition des deux êtres qui lui étaient les plus chers au monde : Sonia (Garance Marillier), son premier amour, et Fred (Nicolas Duvauchelle), son frère.

Dix ans plus tard, c’est sa petite amie Judith (Nailia Harzoune) qui disparaît subitement pendant l’enterrement de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume va devoir affronter tout ce que sa famille et ses amis lui ont caché, et tout ce qu’il avait jusqu’alors voulu ignorer. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.

Au casting de Disparu à Jamais, nous trouverons notamment Finnegan Oldfield, Nailia Harzoune, Guillaume Gouix, Nicolas Duvauchelle, Garance Marillier, Grégoire Colin et Tomas Lemarquis.

