Pas de saison 3 pour Doctor Foster, le créateur officialise l’annulation trois ans après la conclusion

Alors que Life, la série dérivée de Doctor Foster, est en diffusion sur BBC One, le créateur Mike Bartlett en a profité pour discuter de l’avenir de la série mère et simplement annoncer qu’il n’y aura pas de saison 3.

La saison 2 de Doctor Foster a été diffusée en septembre et octobre 2017, soit il y a maintenant trois ans. Si une suite fut un temps envisagée, le scénariste et ses acteurs semblent d’accord sur le fait que cela ne risque pas de se produire maintenant.

Pour rappel, Doctor Foster nous relate l’histoire de Gemma Foster (Suranne Jones), doctoresse dans la ville de Parminster qui découvre que son mari Simon (Bertie Carvel) la trompe. Cette nouvelle la pousse alors à contempler son existence, divisée entre l’envie de sauver son mariage ou de se venger pour cette trahison.

Si Mike Bartlett ou même sa tête d’affiche Suranne Jones ne fournissent pas un non définitif lorsqu’on parle de la possibilité d’une suite à Doctor Foster, les deux délivrent néanmoins des réponses signifiant que cela a peu de chance de se produire. Bartlett a révélé considérer que la série reviendrait seulement s’il y avait la bonne idée et la bonne manière de la raconter — et qu’il n’était pas intéressé par découvrir cette histoire. Suranne Jones a quant à elle récemment évoqué le fait qu’elle pensait, en effet, que l’histoire de Gemma, était terminée.

Au final, Doctor Foster se compose de deux saisons pour 10 épisodes qui sont disponibles sur Netflix (et en DVD). En plus de la série dérivée, notons qu’elle connait une adaptation française, intitulée Infidèle, dont la saison 2 (qui ne reprend pas le schéma de l’originale) est en diffusion sur TF1 tous les jeudis à 21 heures.

