Doctor Who : L’année commence avec La Révolution des Daleks sur BBC

On n’a pas fêté Noël en compagnie de Doctor Who, mais on le retrouve ce premier janvier avec la diffusion d’un épisode spécial sur BBC One qui est marqué par le retour d’un des plus grands ennemis du Doctor, à savoir les Daleks.

La Doctor est détenue dans une prison alien de haute sécurité, isolée et sans espoir d’évasion, alors que ses amis sur Terre — Yaz, Ryan et Graham — doivent reprendre leurs existences sans elle. Cela n’est pas facile, et c’est encore plus compliqué lorsqu’ils découvrent que quelque chose se trame. Un plan machiavélique impliquant les Daleks. Et ils doivent alors se demander comment battre un Dalek sans le Doctor.

Ils pourront néanmoins compter dans leur combat sur l’aide d’un allié du Doctor bien connu des téléspectateurs, à savoir Jack Harkness.

La distribution de Doctor Who: Revolution of The Daleks réunit donc Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Tosin Cole, Mandip Gill, John Barrowman, Chris Noth et Harriet Walter.

