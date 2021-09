Doctor Who : 12 ans après son départ, Russell T Davies est de retour sur la série

Voilà environ deux mois, BBC One nous annonçait la fin de l’ère Chris Chibnall et Jodie Whittaker avec la saison 13.

Naturellement, la question qui se posait suite à cette annonce était de savoir qui allait prendre la suite ? C’est un retour aux sources que nous a réservé BBC One qui vient donc d’officialiser que Russell T Davies revenait sur la série de science-fiction, à l’évidence pour célébrer le 60e anniversaire en 2023 et pour continuer au-delà !

Russell T Davies est bien connu des fans pour être celui qui se trouvait derrière le revival de Doctor Who en 2005, d’abord en compagnie de Christopher Eccleston, et ensuite avec David Tennant. Il y a 12 ans de cela, il quittait son poste de showrunner et laissait la place à Steven Moffat.

Post-Doctor Who, Russell T Davies a par ailleurs scénarisé les séries A Very English Scandal, Years and Years et It’s a Sin.

Il se dit “plus que ravi d’être de retour sur sa série préférée. Mais ne voyageons pas trop vite, il y a tout une série avec la brillante docteur qu’est Jodie Whittaker à apprécier, avec mon ami et héros Chris Chibnall à la barre — et je suis toujours un spectateur pour le moment.”

En effet, avant son retour sur la série, BBC One doit diffuser la saison 13 de Doctor Who, prévue pour plus tard cette année.

