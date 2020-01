Doctor Who Saison 12 : La grande aventure reprend ce soir avec un peu d’espionnage sur BBC One

Après une année complète sans un seul épisode, Doctor Who est finalement de retour sur BBC One pour célébrer la nouvelle année. En effet, la saison 12 débute en fin d’après-midi sur la chaine britannique avec la première partie d’un double-épisode qui se terminera dimanche prochain dans la case régulière du show.

Seconde saison de Doctor Who entre les mains du scénariste Chris Chibnall, mais également seconde pour Jodie Whittaker dans le rôle du Doctor et pour Bradley Walsh, Tosin Cole et Mandip Gill dans ceux de ses compagnons — Graham O’Brien, Ryan Sinclair et Yasmin Khan. Tout le monde est ainsi de retour pour de nouvelles aventures.

La première d’entre elles est titrée Spyfall (en hommage au film de la franchise James Bond) et entraine The Doctor et ses compagnons dans un nid d’espions quand un groupe de vilains a organisé un complot qui met en danger la sécurité de la Terre.

Au niveau des guest stars de cette saison 12 de Doctor Who, certains visages connus sont annoncés comme James Buckley, Lenny Henry, Stephen Fry, Neil Stuke, Robert Glenister, Laura Fraser et Goran Višnjić.

On pourra également croiser dans cette saison 12 de Doctor Who Molly Harris, Jo Martin, Anjli Mohindra, Julia Foster, Aurora Marion, Maxim Baldry, Dominique Maher, Darron Meyer et Jacob Collins-Levy.

