Doctor Who Saison 13 : BBC annonce un lancement pour Halloween et dévoile un nouveau teaser

Le Treizième Docteur se prépare pour vivre ses dernières aventures. Le showrunner Chris Chibnall et l’actrice Jodie Whittaker vont bientôt quitter Doctor Who, mais il reste avant une saison 13, et trois épisodes spéciaux à découvrir.

BBC annonce alors que le Doctor va faire son retour pour sa plus grande aventure avec cette saison 13, sous-titrée Flux, qui sera diffusé à partir du 31 octobre. Cette date est accompagnée d’un teaser.

Que nous réserve la saison 13 de Doctor Who ?

Contrairement à d’habitude où il s’agit de nombreuses aventures individuelles, cette saison 13 est donc sérialisée et formera une histoire complète, poursuivant entre autres l’exploration du passé du Docteur et du Timeless Child.

La saison sera également marquée par la présence d’ennemis comme les Sontarans et les Weeping Angels, mais aussi des Ravages et de The Flux, qui sont nouveaux dans l’univers de Doctor Who.

Par ailleurs, le Docteur est toujours accompagné dans ce périple par Yasmin Khan (Mandip Gill) et sera rejoint par deux nouveaux compagnons, dont un certain Dan Lewis (John Bishop) et Vinder (Jacob Anderson).

Le nouveau teaser pour Doctor Who Saison 13

Cette saison 13 de Doctor Who se composera de six épisodes, ce qui annonce une conclusion de la saison au début du mois de décembre. Suivront alors en 2022 trois épisodes spéciaux qui seront diffusés au Nouvel An, au printemps, et enfin, à l’automne, à l’occasion des célébrations pour les 100 ans de la BBC. C’est au sein de celui-ci que le docteur connaitre une nouvelle régénération.