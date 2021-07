Doctor Who Saison 13 : Jodie Whittaker et Chris Chibnall quittent la série

C’est la fin de l’ère Jodie Whittaker et Chris Chibnall dans Doctor Who, BBC One vient de confirmer que l’interprète du docteur et le showrunner quittait la série à la fin de la saison 13.

Le duo a débarqué sur l’iconique série de science-fiction à la saison 11, prenant alors la suite de Peter Capaldi et de Steven Moffat. Ils ont ainsi marqué l’histoire de Doctor Who avec Whittaker étant la première femme à incarner le mythique personnage.

Chibnall a par ailleurs révélé qu’il avait passé un pacte avec Jodie Whittaker pour trois saisons, et qu’ils quitteraient la série ensemble.

En plus d’avoir introduit une nouvelle version du Docteur, Chris Chibnall a aussi introduit de nouveaux compagnons, incarnés par Tosin Cole (Ryan), Bradley Walsh (Graham) et Mandip Gill (Yaz). La saison 12 était quant à elle marquée par une nouvelle incarnation du Master, joué par Sacha Dhawan, une incarnation inconnue du Docteur (interprétée par Jo Martin), ainsi que le retour de Jack Harkness.

Il y a peu de temps, BBC nous teasait la saison 13 de Doctor Who, qui nous racontera les dernières aventures du docteur de Whittaker, sous la supervision de Chibnall. Celle-ci sera marquée par l’arrivée d’un nouveau compagnon, Dan Lewis (John Bishop). Pour raison de COVID-19 entre autres, elle ne se compose que de six épisodes.

Aucune information n’a encore été divulguée sur qui prendrait la suite du duo. Si les spéculations avaient déjà commencé, les paris sont officiellement ouverts jusqu’à l’annonce officielle de BBC !

