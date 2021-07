Doctor Who Saison 13 : BBC nous tease le retour prochain du docteur

BBC a profité de la Comic-Con pour teaser le retour prochain du Docteur avec la saison 13 de Doctor Who qui sera diffusée plus tard dans l’année.

Ces huit nouveaux épisodes mettront de nouveau en scène Jodie Whittaker dans la peau du Treizième Doctor et, contrairement à d’habitude où il s’agit de nombreuses aventures individuelles, cette saison 13 sera sérialisée et formera une histoire complète. La série poursuivra par ailleurs son exploration du passé du Docteur et du Timeless Child.

Si la saison 12 a été marquée par le départ des acteurs Bradley Walsh et Tosin Cole, on retrouvera de nouveau Mandip Gill dans la peau de Yasmin Khan dans cette treizième saison. Par ailleurs, le comédien John Bishop rejoint quant à lui l’aventure pour incarner un certain Dan Lewis.

Notons que le Docteur croisera la route de l’infirmière Mary Seacole (jouée par Sara Powell), alors que les acteurs Paul Broughton (Neville), Sur Murphy (la mère de Dan) et Jacob Anderson (Vinder) ont été annoncés en tant que récurrent.

