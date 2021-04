Dollface Saison 1 : Kat Dennings reconnecte avec ses amies, dès à présent sur Disney+ Star

Lancée il y a bientôt un an et demi sur la plateforme américaine Hulu, la première saison de la dramédie Dollface vient finalement d’arrivée en France. On peut en effet la découvrir dès à présent sur la chaine Star disponible sur Disney+.

Renouvelée pour une saison 2 dont la diffusion n’a pas encore été annoncée sur Hulu, Dollface est une création de la scénariste Jordan Weiss qui se présente comme une comédie qui mêle le réel à l’imaginaire pour nous inviter à suivre une femme en perdition qui retrouve sa place dans le monde en reconnectant avec ses amies.

Ainsi, l’histoire se centre sur Jules (Kat Dennings) qui, après que son petit-ami de longue date ait décidé de mettre un terme à leur relation, se retrouve à devoir gérer son imagination débordante afin de retourner métaphoriquement et littéralement dans le monde des femmes, et reformer de cette manière les liens d’amitié qu’elle avait brisés.

Le casting principal de la première saison de Dollface réunit Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell et Esther Povitsky. Elles seront également accompagnées par Beth Grant, Shelley Hennig, Camilla Belle, Malin Akerman, Goran Visnjic, Vella Lovell, Brianne Howey et Connor Hines qui sont annoncés dans des rôles récurrents.

