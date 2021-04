Domina : Livia Drusilla est prête à conquérir Rome dès à présent dans un trailer et dans un mois sur Sky

Alors que Britannia revisite à sa manière la conquête romaine, Sky décide de remonter un peu dans le temps pour revenir sur une autre période de l’Antiquité Romaine avec la série Domina, qui sera proposée à partir du 14 mai sur la chaine britannique et qui se dévoile un peu plus aujourd’hui à l’aide d’un trailer.

Scénarisée par Simon Burke (Zen, Fortitude) et réalisée par Claire McCarthy (Ophelia, The Luminaries), Domina nous raconte cette histoire romaine en favorisant le point de vue féminin, et plus spécifiquement en choisissant de se concentrer sur l’histoire de Livia Drusilla qui voit tout son monde s’effondrer suite à l’assassinat de Jules César.

La série veut donc nous relater son destin, de jeune fille naïve à la femme la plus puissante de l’Empire romain, et jouera un rôle plus que déterminant dans la construction de l’Empire à coup de conspiration, séduction et de meurtre.

Composée de huit épisodes, cette saison 1 de Domina met à l’affiche Kasia Smutniak, Liam Cunningham, Colette Tchantcho, Christine Bottomley, Claire Forlani, Matthew McNulty et Ben Batt.

