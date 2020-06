Doom Patrol Saison 2 : Les improbables héros reviennent sauver le monde, dans une semaine sur HBO Max

C’est dans une semaine, dès le jeudi 25 juin, que l’équipe de super-héros la plus excentrique du petit écran américain fera son retour sur HBO Max et, comme la bande-annonce nous le montre, les choses se présentent de manière encore plus étrange pour la bande du Chief.

Tout d’abord, si vous ne connaissez pas cette série basée sur le comic book publié par DC Comics proposée sur SyFy en France (et désormais disponible en DVD), Doom Patrol suit une équipe de héros atypiques dirigée par le génie mystérieux appelé Chief (Timothy Dalton) et qui rassemble ainsi Larry Trainor/Negative Man (Matt Bomer et Matthew Zuk), Cliff Steele/Robotman (Brendan Fraser et Riley Shanahan), Rita Farr/Elasti-Woman (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero) et Victor Stone/Cyborg (Joivan Wade).

Les membres de la Doom Patrol ne sont pas des « super-héros » à proprement parler, mais des personnes endommagées qui sont dotées de pouvoirs qui les tourmentent. Dans la première saison, ils ont dû apprendre à dépasser leurs névroses pour sauver le Chief quand il fut kidnappé par le super-vilain connu sous le nom de Mr. Nobody (Alan Tudyk).

En saison 2, après avoir battu leur ennemi, les membres de l’équipe vont devoir gérer leur colère contre le Chief, après avoir découvert la vérité sur leurs origines, afin de pouvoir protéger la fille de ce dernier, Dorothy Spinner (Abigail Shapiro) dont les puissants pouvoirs pourraient mener à la fin du monde. Tout d’abord, ils vont devoir retrouver leur taille normale après avoir été miniaturisés…

Le casting de cette saison 2 de Doom Patrol accueille, en plus d’Abigail Shapiro, Roger Floyd dans le rôle de Red Jack, un être étrange prétendant être Dieu ; Karen Obilom sera Roni Evers, ancienne militaire avec un passé mystérieux qui va croiser la route de Vic ; et Samantha Ware sera une des personnalités de Jane.

