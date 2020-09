Une saison 3 pour Doom Patrol, l’équipe s’installe exclusivement sur HBO Max

Avec une saison 2 interrompue par le COVID-19, on attendait avec une certaine impatience l’officialisation de l’avenir de Doom Patrol. C’est maintenant chose faite, HBO Max a profité de DC Fandome pour annoncer le renouvellement de la série pour une saison 3.

Originellement diffusée sur le service DC Universe (avec une première saison disponible en DVD), en co-diffusion avec HBO Max pour la saison 2, la saison 3 sera disponible exclusivement sur la plateforme de streaming HBO Max. En France, la série est proposée par Syfy.

Pour rappel, si vous n’êtes pas familiers avec Doom Patrol, cette série basée sur le comic book publié par DC Comics, suit une équipe de héros atypiques dirigée par le génie mystérieux appelé Chief (Timothy Dalton) et qui rassemble ainsi Larry Trainor/Negative Man (Matt Bomer et Matthew Zuk), Cliff Steele/Robotman (Brendan Fraser et Riley Shanahan), Rita Farr/Elasti-Woman (April Bowlby), Crazy Jane (Diane Guerrero) et Victor Stone/Cyborg (Joivan Wade).

Les membres de la Doom Patrol ne sont pas des « super-héros » à proprement parler, mais des personnes endommagées qui sont dotées de pouvoirs qui les tourmentent. En saison 2, l’équipe a accueilli à sa manière Dorothy Spinner (Abigail Shapiro), la fille du Chief, dont les puissants pouvoirs pourraient mener à la fin du monde.

La saison 3 promet ainsi de résoudre le cliffhanger, et de fournir plus d’explications sur qui est réellement Miranda, l’une des personnalités de Jane.

