Doom Patrol Saison 3 : Madame Rouge a une mission pour nos super-héros pas comme les autres, dans moins d’un mois dans HBO Max

Le voyage dans le temps devient une réalité pour Cliff et le reste de la Doom Patrol dans la saison 3 de la série super-héroique qui sera diffusée à partir du jeudi 23 septembre sur HBO Max. C’est en tout cas ce que nous annonce la bande-annonce…

De quoi parle la Doom Patrol ?

Pour rappel, la Doom Patrol est basé sur le comic book publié par DC Comics, et suit une équipe de héros pas comme les autres dirigée par le génie mystérieux appelé Chief (Timothy Dalton).

Par ailleurs, en raison du COVID-19, la saison 2 s’est terminée deux épisodes avant la fin planifiée et nous laissait ainsi sur un cliffhanger. La troisième va donc reprendre là où nous étions, c’est-à-dire avec la confrontation entre Dorothy et le Candlemaker, qui mènera à une tragique perte.

Cependant, ces nouvelles images ne révèlent rien sur cette confrontation (et le sort du chief et de Dorothy) et se concentre donc sur les nouveaux défis que vont devoir relever l’équipe. Chaque membre se trouve à un tournant et tout est compliqué par l’arrivée de Madame Rouge (Michelle Gomez) dans une machine à voyager dans le temps, avec une mission spécifique… si seulement elle pouvait se rappeler ce que c’était !

Le Casting de Doom Patrol

L’équipe de Doom Patrol est donc formée par Matt Bomer et Matthew Zuk (Larry Trainor/Negative Man), Brendan Fraser et Riley Shanahan (Cliff Steele/Robotman), April Bowlby (Rita Farr/Elasti-Woman), Diane Guerrero (Crazy Jane) et Joivan Wade (Victor Stone/Cyborg). Ils ont été rejoints en saison 2 par Abigail Shapiro (Dorothy Spinner), la fille du Chief joué par Timothy Dalton.

En plus de l’équipe, la saison 3 de Doom Patrol accueille donc Michelle Gomez, mais aussi Micah Joe Parker, Shelley Byron, Lloyd Jefferson, Holly McKenzie et Sachiko qui forment The Sisterhood of Dada.

Ty Tennant sera également guest star dans cette saison où il joue Edwin Payne qui a vu beaucoup de beaucoup de choses depuis qu’il est mort il y a 80 ans ainsi que Sebastian Croft dans la peau de Charles Rowland, qui est aussi mort, mais qui fait de son mieux pour être joyeux. Crystal Palace est alors une adolescente medium qui n’a pour ami que Charles et Edwin. Enfin, on retrouvera comme toutes les saisons Mark Sheppard dans le rôle de Willoughby Kipling.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.