Dopesick : Une mini-séries sur l’histoire vraie d’une compagnie pharmaceutique qui a drogué l’Amérique, en octobre sur Hulu

Trois ans après The Looming Tower, Hulu se propose une fois de plus de revenir avec une minisérie sur une tragédie qui a défini l’Amérique contemporaine avec Dopesick qui s’intéresse à la pire épidémie de drogue qu’a connue le pays, et ce, à partir du mercredi 13 octobre.

De quoi parle Dopesick ?

Scénarisée par Danny Strong (Empire, Recount), réalisée par Barry Levinson (Rain Man) et notamment produite par Michael Keaton, Dopesick explorera comment une compagnie pharmaceutique s’est retrouvée à l’origine d’une crise sanitaire, économique et sociale comme aucune autre.

Des conseils d’administration des grandes entreprises pharmaceutiques du pays à une communauté minière de Virginie plongée dans la détresse en passant par l’enquête menée par la DEA (Drug Enforcement Administration), les huit épisodes qui composent cette minisérie raconte l’histoire vraie — inspirée par le livre de Beth Macy — de ceux qui se sont soulevés pour tenter de faire tomber les entreprises derrière cette crise nationale qui a détruit la vie de milliers d’Américains.

Qui est au casting de Dopesick ?

Au sein de la distribution régulière de Dopesick, nous trouvons Michael Keaton (Spotlight), Peter Sarsgaard (The Looming Tower), Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire), Will Poulter (Le Labyrinthe), John Hoogenakker (Jack Ryan), Kaitlyn Dever (Unbelievable) et Rosario Dawson (Briarpatch). Parmi les acteurs crédités en tant que guest stars, nous croiserons Phillipa Soo (The Code) et Jake McDorman (Limitless).

