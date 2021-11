Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère se dévoile dans une bande-annonce

Le second film de Downton Abbey devait initialement sortir dans les salles de cinéma pour les fêtes de fin d’année, mais il faudra finalement attendre l’année prochainement pour retrouver la famille Crawley, avec une sortie qui est maintenant prévue pour le 18 mars 2022.

Le long-métrage scénarisé par Julian Fellowes et réalisé par Simon Curtis commence donc à se dévoiler dès à présent à l’aide d’une première bande-annonce qui nous révèle que la famille Crawley va passer du temps en France. Plus spécifiquement, Lady Violet prend tout le monde par surprise lorsqu’elle annonce qu’elle vient d’hériter d’une villa située dans le sud de la France. La comtesse douairière enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé…La comtesse douairière ne semble donc pas encore révéler ses derniers secrets.

En plus d’un séjour en France, toute la maisonnée célèbrera deux mariages, à savoir celui de Tom Branson et de Lucy, qu’il a rencontré dans le précédent film, et celui de Daisy et Andy.

Le créateur de la série Julian Fellowes et l’intégralité de la distribution de Downton Abbey est donc de retour pour ce film. Cela signifie donc que l’on retrouvera Hugh Bonneville (Robert Crawley), Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Laura Carmichael (Edith), Michelle Dockery (Lady Mary) et Maggie Smith (Violet).

Mais aussi, Jim Carter (Carson), Raquel Cassidy (Phyllis Baxter), Brendan Coyle (John Bates), Kevin Doyle (Joseph Molesley), Joanne Froggatt (Anna Bates), Sophie McShera (Daisy Mason), Lesley Nicol (Beryl Patmore), Harry Hadden-Paton (Herbert Pelham), Rob James-Collier (Thomas Barrow), Allen Leech (Thomas Branson), Phyllis Logan (Elsie Hughes), Penelope Wilton (Isobel Grey) ou encore Matthew Goode (Henry Talbot).

Ils sont rejoints par Hugh Dancy (Hannibal), Dominic West (The Affair), Laura Haddock (Da Vinci’s Demons) ainsi que Nathalie Baye. Aucune information n’a été communiquée sur les rôles qu’ils tiendront, de même que sur l’histoire de ce second long-métrage.

En attendant ce nouveau film, l’intégralité de Downton Abbey est disponible sur Amazon Prime Video, Salto mais aussi en DVD/Blu-ray.