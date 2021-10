Dr. Brain : La première série coréenne d’Apple TV+ se dévoile à l’aide d’un trailer à une semaine de son lancement

La Corée a le vent en poupe en ce moment. Après le massif succès de Squid Game sur Netflix, suivi par celui de My Name sur la même plateforme, c’est au tour d’Apple TV+ de proposer une série coréenne, plus spécifiquement dans le cas présent, la première série en coréen pour le service de streaming. Mêlant drame et science-fiction, Dr. Brain sera disponible mercredi 3 novembre, à l’occasion du lancement d’Apple TV+ en Corée du Sud.

De quoi parle Dr. Brain ?

Scénarisée et réalisée par Kim Jee-Woon, connu pour entre autres Deux Sœurs, A Bittersweet Life ou encore J’ai rencontré le Diable, la série Dr. Brain est inspirée du webtoon coréen du même nom créé par Hongjacga,

La série raconte l’histoire de Sewon (Lee Sun-kyun), un brillant scientifique spécialiste du cerveau. Après avoir vécu une tragédie qui a coûté la vie à sa famille lors d’un mystérieux accident, il est prêt à tout pour découvrir ce qui s’est passé et résoudre ce tragique mystère. Il connecte alors son cerveau à ceux de personnes mortes pour explorer leurs souvenirs et ainsi trouver des indices.

Connu pour son rôle dans Parasite, Lee Sun-kyun tient le rôle principal de Dr. Brain. Il est entouré de Lee You-young, Park Hee-soon, Seo Ji-hye et Lee Jae-won.