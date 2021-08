Dr Harrow Saisons 1 et 2 : Ioan Gruffud élucide des affaires inexplicables, maintenant sur Amazon Prime Video

Diffusée en 2020 sur M6, les deux premières saisons de la série médicale Dr Harrow avec Ioan Gruffudd sont dès à présent disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

De quoi parle Dr Harrow ?

Série australienne nous venant de Stephen M. Irwin (Secrets & Lies) et de la productrice Leigh McGrath, Dr Harrow se centre sur le docteur Daniel Harrow (Ioan Gruffudd), un brillant médecin légiste peu orthodoxe. Son mépris pour l’autorité et son empathie pour les victimes l’aident à résoudre les cas les plus bizarres. Il est prêt à briser toutes les règles pour révéler la vérité.

Tout commence avec une enquête sur la mort d’une jeune femme dont le père est persuadé qu’elle a été assassinée alors qu’Harrow tente de renouer des liens avec Fern, sa fille. Mais lorsqu’un cadavre est retrouvé par la police dans la rivière, il se voit forcé de changer ses plans…

Chaque saison du Dr Harrow se compose de 10 épisodes.

La première saison du Dr Harrow met donc en scène Ioan Gruffudd (Dr Daniel Harrow), Ella Newton (Fern Harrow), Darren Gilshenan (Dr Lyle Fairley), Damien Garvey (Bryan Nichols) et Hunter Page-Lochard (Callan Prowd). Ils sont rejoints en saison 2 par Jolene Anderson (Dr Grace Molyneux).

Une saison 3 pour Dr Harrow ?

Le docteur Harrow n’a en effet pas dit son dernier mot, la chaine australienne ABC a diffusé la saison 3 entre février et avril 2021 qui est pour le moment inédite en France.

Par ailleurs, aucune annonce n’a encore été faite au sujet d’une saison 4.

