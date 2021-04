Pas de saison 2 pour Duchesse, Katherine Ryan ne reviendra pas sur Netflix

Mise en ligne en septembre 2020, la comédie britannique Duchesse n’avait pas donné de nouvelle jusque-là. Cela change donc aujourd’hui, puisque Katherine Ryan révèle que Netflix a décidé de ne pas poursuivre la série. Il n’y aura pas de saison 2.

La raison derrière cette annulation est que Duchesse n’a pas été vue par assez de personnes, seulement 10 millions durant les 28 premiers jours selon Ryan. Cette fin n’attriste cependant pas la productrice exécutive/scénariste/actrice qui est satisfaite de la conclusion de l’histoire.

Si vous n’êtes pas familiers avec Duchesse, c’est donc une série anglaise de et avec Katherine Ryan au sujet d’une mère célibataire londonienne (Ryan) aussi élégante que fantasque. Sa fille Olive étant l’amour de sa vie, devrait-elle se résoudre à avoir un autre enfant avec son pire ennemi : le père d’Olive ? Peut-on guérir le mal par le mal ? Katherine s’affiche alors comme une bonne mère, mais une mauvaise personne.

La première et unique saison de The Duchess est composée de 6 épisodes réunissant, autour de Katherine Ryan, Kate Byrne, Rory Keenan, Steen Raskopoulos et Michelle de Swarte.

