Dynastie Saison 3 : Les Carrington font leur retour tonitruant dès aujourd’hui sur Netflix

Voilà maintenant deux semaines que la saison 3 de Dynastie s’est achevée sur la chaine américaine The CW. Elle arrive dès aujourd’hui en France sur Netflix qui met ainsi en ligne l’intégralité des 20 épisodes.

À l’origine, cette saison 3 devait se composer de 22 épisodes, mais le tournage fut interrompu avant la fin — comme pour la majorité des séries de network cette saison — et l’épisode 21 n’a pas pu être terminé. Cela dit, Dynastie a été renouvelée pour une saison 4 et reprendra donc là où tout s’est arrêté.

Comme cela est la tradition, Dynastie entre dans sa saison 3 avec encore une nouvelle actrice pour jouer Cristal, puisque Daniella Alonso (Animal Kingdom, Revolution) endosse le rôle après le départ d’Ana Brenda Contreras. De plus, Elaine Hendrix devient à son tour Alexis Carrington.

L’intrigue de la saison 3 reprend après que plusieurs corps ont été repêchés dans le lac de la propriété des Carrington. Blake (Grant Show), Fallon (Elizabeth Gillies), Cristal (Daniella Alonso), Adam (Sam Underwood) et Anders (Alan Dale) doivent alors accorder leurs histoires pour présenter un front uni devant la presse et la police, mais les dissensions dans la famille et les souvenirs que ces morts ramènent à la surface compliquent la situation.

Ainsi, le casting complet de cette saison 3 de Dynastie rassemble Elizabeth Gillies, Daniella Alonso, Rafael de La Fuente, Sam Underwood, Michael Michele, Robert Christopher Riley, Sam Adegoke, Maddison Brown, Adam Huber, Alan Dale, Grant Show et Elaine Hendrix.

