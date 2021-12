Dynastie Saison 5 : Entre campagne électorale et affaire de meurtre, les Carrington font leur retour dès ce soir sur The CW

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux coups de couteau dans le dos pour la famille Carrington qui fait son retour avec la saison 5 de Dynastie sur la chaine américaine The CW dès ce lundi soir avec les deux premiers épisodes.

De quoi parle la saison 5 de Dynastie ?

Après la conclusion mouvementée de la quatrième saison, Dynastie reprend en s’attaquant à résoudre ses multiples cliffhangers. Ainsi, les retombées du gala de Blake (Grant Show) commencent enfin à se calmer. Avec Cristal (Daniella Alonso), ils travaillent sur la prochaine phase de sa campagne sénatoriale. Dans le besoin, Liam (Adam Huber) se tourne vers Sam (Rafael de la Fuente) et Kirby (Maddison Brown).

Alors qu’Alexis (Elaine Hendrix) reste en prison pour le meurtre du Dr. Larson et clame son innocence, Amanda (Eliza Bennett) part à la recherche des véritables responsables. Adam (Sam Underwood) continue de se méfier d’Amanda, et ce sentiment est réciproque. Pendant ce temps, Jeff (Sam Adegoke) commence à guérir. Dominique (Michael Michele) ne croit toujours pas tout ce que Jeff a dit quand il était malade, mais Culhane (Robert C. Riley) pense qu’il y a peut-être du vrai dans les soupçons de Jeff.

Au casting de la saison 5 de Dynastie

La distribution de Dynastie saison 5 réunit Elizabeth Gillies (Fallon Carrington), Daniella Alonso (Cristal Jennings Carrington), Elaine Hendrix (Alexis Carrington Colby), Rafael de La Fuente (Samuel Josiah « Sammy Jo » Jones Carrington), Sam Underwood (Adam Carrington), Eliza Bennett (Amanda Carrington), Michael Michele (Dominique Deveraux), Robert Christopher Riley (Michael Culhane), Sam Adegoke (Jeff Colby), Maddison Brown (Kirby Anders), Adam Huber (Liam Ridley) et Grant Show (Blake Carrington).