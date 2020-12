Le Cid Saison 1 : Le héros de la Reconquista prend les armes dès à présent sur Amazon Prime Vidéo en France

Programme chargé pour Amazon Prime Video dernièrement. Après la première saison de The Wilds et le retour de The Expanse, la plateforme de streaming nous invite à découvrir Le Cid, une série historique espagnole aux élans épiques qui a donc été mise en ligne aujourd’hui.

Venant de Luis Arranz et José Velasco, Le Cid se propose de nous parler du héros de la Reconquista en mélangeant intrigues politiques et batailles sanglantes, donnant ainsi vie à un morceau de l’histoire de l’Espagne.



Cette aventure se base sur la vie Rodrigo Díaz de Vivar (joué par Jaime Lorente de La Casa de Papel), un noble médiéval et chef militaire espagnol surnommé El Cid par les musulmans de la péninsule ou El Campeador par les chrétiens. Ce noble était chevalier invaincu qui est devenu un pilier dans la conquête de la péninsule des royaumes chrétiens.

Au niveau de la distribution, Le Cid rassemble Jaime Lorente, José Luis García Pérez, Elia Galera, Carlos Bardem, Juan Echanove, Alicia Sanz, Francisco Ortiz, Jaime Olías, Lucía Guerrero, Lucía Díez, Nicolás Illoro, Juan Fernández, Pablo Álvarez, Ginés García Millán, Daniel Tatay, David Castillo, Álvaro Rico, Hamid Krim et Zohar Liba.

