Elite Saison 4 : Les élèves de Las Encinas annoncent leur retour en juin sur Netflix

Elle a déjà été renouvelée pour une saison 5, mais la saison 4 de la série espagnole Elite n’a pas encore été mise en ligne sur Netflix. Cela changera dans deux mois. En effet, la plateforme de streaming nous annonce une mise en ligne des épisodes inédits pour le 18 juin prochain.

Nous avons ainsi le droit à un teaser centré sur le casting de cette saison 4 d’Elite et non sur l’intrigue, ce qui est peu surprenant puisqu’il y a eu du mouvement dans la distribution.

Rappelons en effet que les acteurs Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Álvaro Rico (Polo) et Jorge López (Valerio) sont partis, mais Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) et Georgina Amorós (Cayetana) sont pour leur part de retour. Ils seront rejoints par Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch et Diego Martín.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série écrite par Carlos Montero (The Time in Between) et Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer), Elite nous entraine au cœur de Las Encinas, l’école la plus compétitive et huppée d’Espagne qui accueille dans ses rangs les enfants de l’élite. L’histoire de la saison 1 débute avec trois jeunes de la classe ouvrière qui sont admis à Las Encinas quand leur école est détruite et que les étudiants sont alors répartis dans plusieurs établissements. Pour eux, ce qui semble être au départ un gros coup de chance pourrait bien être la pire chose qui leur soit arrivée.

