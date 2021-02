Une saison 5 pour Elite, Netflix renouvelle la série avant la mise en ligne de la saison 4

Alors que la saison 4 d’Elite n’a pas encore de date, Netflix ne compte pas s’arrêter là. En effet, la plateforme de streaming annonce dès à présent que la série espagnole serait de retour pour une saison 5.

Ce renouvellement arrive donc assez tôt, trop pour que l’on puisse avoir la moindre information sur ce que la saison 5 d’Elite nous prépare. Il faut dire que la saison 4 de la série écrite par Carlos Montero (The Time in Between) et Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer) doit déjà nous introduire quelques changements importants.



Rappelons en effet qu’à la fin de la troisième saison, plusieurs étudiants — Carla, Lu, Nadia et Valerio — quittaient Las Encinas pour démarrer un nouveau chapitre de leurs vies. En même temps, Omar rejoignait son petit ami Ander, Samuel, Guzmán et Rebeca en tant qu’élève dans cette école huppée, alors que Cavetana en devenait le nouveau concierge. Lorsque la saison 4 d’Elite fut annoncée, les acteurs Mina El Hammani (Nadia), Danna Paola (Lucrecia), Ester Expósito (Carla), Álvaro Rico (Polo) et Jorge López (Valerio) confirmèrent leur départ tandis qu’Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander), Omar Ayuso (Omar), Claudia Salas (Rebeca) et Georgina Amorós (Cayetana) officialisaient leur retour.

Ils seront rejoints par Andrés Velencoso, Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch et Diego Martín. Quand ? C’est la réponse à laquelle Netflix ne répond donc pas pour le moment, mais cela pourrait bientôt changer.

Tags : Netflix Elite moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.