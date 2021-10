Une saison 6 pour Elite, Netflix reste à Las Encinas et propose aussi des histoires courtes pour Noël

Les portes du lycée de Las Encinas vont rester ouvertes encore pendant quelques temps. Le service de streaming Netflix vient d’annoncer le renouvellement de la série espagnole Elite pour une saison 6 avant même la mise en ligne de la saison 5 (qui n’a pas encore de date à ce jour).

Écrite par Carlos Montero (The Time in Between) et Darío Madrona (Génesis, La chica de ayer), Elite nous entraine au cœur de Las Encinas, l’école la plus compétitive et huppée d’Espagne qui accueille dans ses rangs les enfants de l’élite. Netflix n’a bien évidemment communiqué aucune information concernant la distribution de cette saison 6.

La quatrième s’était terminé sur le départ de deux personnages et on peut imaginer qu’il y aura également quelques départs dans la cinquième qui n’a pas encore été diffusé, au même titre qu’il y a de nouveaux noms — Valentina Zenere (Cable Girls) et André Lamoglia (Juacas) ayant tous deux rejoints la série pour cette saison 5.

La plateforme a également profité de cette annonce pour confirmer la mise en ligne de trois nouvelles histoires courtes sous le thème des fêtes de fin d’année : Phillipe, Caye, & Felipe (le mercredi 15 décembre), Samuel & Omar (lundi 20 décembre) et Patrick (jeudi 23 décembre).