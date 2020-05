Pas de saison 2 pour Emergence, ABC annule également Schooled, Bless This Mess et Single Parents

Plus tardivement qu’à l’accoutumée, les Upfronts d’ABC se mettent finalement à prendre forme, ce qui mène à une décision sur le futur de ses séries de la saison. On commence avec plusieurs annulations qui touchent principalement les comédies, mais aussi un drama, sachant que le destin de For Life et de The Baker and The Beauty n’a pas encore été fixé.

Tout d’abord, nous avons Emergence qui s’arrête donc au terme de sa première, faute d’audiences suffisantes. Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Michele Fazekas et Tara Butters (Kevin (Probably) Saves the World, Reaper), elle débute en nous introduisant à Jo (Allison Tolman), la chef de la police de sa ville. Quand elle trouve Piper, une jeune fille amnésique, sur le lieu d’un mystérieux accident. Elle décide alors de la recueillir chez elle. Ce n’est pour Jo que le commencement, puisque son enquête pour découvrir ce qui est arrivé à Piper va la conduire au centre d’une conspiration dont elle n’aurait jamais pu imaginer l’ampleur et au cœur de laquelle l’identité de Piper est la clé. Vous pouvez lire notre bilan. A noter que, même s’il y a une petite ouverture pour la suite de l’histoire, toutes les plus grosses intrigues de la saison sont bouclées à la fin.

Ensuite, Schooled, Bless This Mess et Single Parents s’arrêtent toutes après seulement deux saisons. Pas de saison 3 pour le spin-off de The Goldbergs donc, Schooled affiche une baisse de 30% de ses audiences entre la première et la seconde saison. La série qui nous entrainait dans les années 90 auprès de Lainey Lewis (AJ Michalka), ancienne élève qui devient prof de musique dans le lycée de son adolescence, ne compte ainsi que 34 épisodes, tandis que The Goldbergs s’apprête à entrer dans sa saison 8 avec plus de 160 épisodes.

Comme Schooled, Single Parents était en perte de vitesse, chutant également de plus de 30%. La série avec Taran Killam et Leighton Meester qui suivait un groupe de parents célibataires qui s’entraident, formant un groupe d’amis éclectiques, s’arrête ainsi après 2 saisons avec 45 épisodes au compteur et sur un cliffhanger.

Enfin, Bless This Mess n’aura aussi pas de saison 3, alors que ses audiences n’ont pas baissé depuis sa première saison. La série qui voyait Dax Shepard et Lake Bell dans la peau de New-Yorkais refaisant leur vie à la campagne ne se compose que de 26 épisodes.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.