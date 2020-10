Emily in Paris Saison 1 : Lily Collins est une Américaine à Paris, dès à présent sur Netflix

Netflix nous fait voyager en nous emmenant dans une version romantique de Paris en compagnie de Lily Collins avec Emily in Paris, la dernière création de Darren Star qui est disponible dès à présent sur le service de streaming.

La dernière série du papa de Sex & The City et Younger nous parle donc d’Emily (Lily Collins), une jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, qui décroche inopinément le poste de ses rêves quand sa société rachète une agence française de marketing de luxe et lui confie l’actualisation de la stratégie en réseaux sociaux de celle-ci… à Paris ! Emily enchaîne alors aventures enivrantes et défis surprenants en tentant de conquérir ses collègues et de se faire des amis, tout en savourant quelques histoires d’amour locales.

Initialement produite pour Paramount Network, le network avait passé commande pour 10 épisodes tournés à Paris avec une diffusion prévue pour l’été 2019. Les responsables ont finalement passé leur chemin sur les aventures d’Emily dans ce Paris télévisuel, cette dernière ne trouvant pas trop sa place suite aux différents remaniements qui ont touché Paramount. La série fut alors revendue à Netflix.

La distribution de Emily in Paris réunit donc Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat et Bruno Gouery. Kate Walsh, William Abadie et Arnaud Viard sont également annoncés en récurrent.

Tags : Netflix moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.