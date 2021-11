Emily in Paris Saison 2 : Les aventures françaises de Lily Collins reprennent dans le trailer et dans un mois sur Netflix

Un an après la mise en ligne de la première saison, Emily In Paris prépare son retour à l’aide d’un premier véritable trailer pour sa saison 2 à un mois de son lancement. On pourra en effet retrouver la série sur Netflix à partir du 22 décembre prochain.

De quoi parle Emily In Paris ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Darren Star, le scénariste de Sex & The City et Younger, Emily in Paris nous parle donc d’Emily (Lily Collins), une jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago qui décroche inopinément le poste de ses rêves quand sa société rachète une agence française de marketing de luxe et lui confie l’actualisation de la stratégie en réseaux sociaux de celle-ci… à Paris ! Emily enchaîne alors aventures enivrantes et défis surprenants en tentant de conquérir ses collègues et de se faire des amis, tout en savourant quelques histoires d’amour locales.

En saison 2…

Désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne, Emily se perd moins dans les méandres de la capitale, mais se prend encore parfois les pieds dans les singularités de la vie à la française. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et premier véritable ami français, Emily est bien décidée à se consacrer à son travail qui se complique chaque jour un peu plus. En cours de français, elle rencontre un camarade anglophone qui l’exaspère tout autant qu’il l’intrigue.

Casting de la saison 2 d’Emily in Paris

La distribution de la saison 2 de Emily in Paris réunit Lily Collins (Emily), Lucas Bravo (Gabriel), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien), Camille Razat (Cami) et William Abadie (Antoine Lambert). Lucien Laviscount (Alfie), Kate Walsh (Madeline), Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree) et Arnaud Binard (Laurent G) sont annoncés en récurrents.