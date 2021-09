Emmy Awards 2021 : The Crown, Queen’s Gambit, The Mandalorian et Ted Lasso sont les grandes gagnantes

Et le grand gagnant des Emmy Awards 2021 est… Netflix! Avec 44 victoires pour ses programmes, le service de streaming domine la compétition, HBO/HBO Max qui a occupé la première place pendant si longtemps s’installe sur la seconde marche avec seulement 19 victoires.

Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il y a de la diversité dans les gagnants, bien au contraire, puisque The Crown et Queen’s Gambit récoltent à elles deux la moitié des statuettes remportées par Netflix (11 chacune). Après, nous trouvons Saturday Night Live (8), The Mandalorian (7), Ted Lasso (7), Love, Death + Robots (6), Mare of Easttown (4), Hacks (3), Pose (3) ou encore WandaVision (3). Par conséquent, les grandes perdantes sont sans conteste The Handmaid’s Tale et Bridgerton qui avait pourtant été nommée 21 fois et 12 fois, respectivement.

Enfin, notons que la majorité des acteurs repartant avec des statuettes sont britanniques cette année. Quoi qu’il en soit, voici donc la liste des victoires dans les catégories majeures :

Meilleure série dramatique

The Boys (Amazon Prime)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix) – Gagnante

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O’Connor, The Crown – Gagnant

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Meilleure actrice dans une série dramatique

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown – Gagnante

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Meilleure actrice secondaire dans une série dramatique

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Gillian Anderson, The Crown – Gagnante

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Meilleur acteur secondaire dans une série dramatique

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown – Gagnant

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Meilleure guest star féminine dans une série dramatique

Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale

Claire Foy, The Crown – Gagnante

Mckenna Grace, The Handmaid’s Tale

Sophie Okonedo, Ratched

Phylicia Rashad, This Is Us

Meilleure guest star masculine dans une série dramatique

Don Cheadle, The Falcon and the Winter Soldier

Charles Dance, The Crown

Timothy Olyphant, The Mandalorian

Courtney B. Vance, Lovecraft Country – Gagnant

Carl Weathers, The Mandalorian

Meilleure comédie

black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+) – Gagnante

Meilleure actrice dans une comédie

Aidy Bryant, Shrill

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Allison Janney, Mom

Tracee Ellis Ross, black-ish

Jean Smart, Hacks – Gagnante

Meilleur acteur dans une comédie

Anthony Anderson, black-ish

Michael Douglas, The Kominsky Method

William H. Macy, Shameless

Jason Sudeikis, Ted Lasso – Gagnant

Kenan Thompson, Kenan

Meilleure actrice secondaire dans une comédie

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, SNL

Kate McKinnon, SNL

Cecily Strong, SNL

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso – Gagnante

Rosie Perez, The Flight Attendant

Meilleur acteur secondaire dans une comédie

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Kenan Thompson, SNL

Bowen Yang, SNL

Brett Goldstein, Ted Lasso – Gagnant

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, The Kominsky Method

Meilleure guest star féminine dans une comédie

Jane Adams, Hacks

Yvette Nicole Brown, A Black Lady Sketch Show

Bernadette Peters, Zoey’s Extraordinary Playlist

Issa Rae, A Black Lady Sketch Show

Maya Rudolph, SNL – Gagnante

Kristen Wiig, SNL

Meilleure guest star masculine dans une comédie

Alec Baldwin, Saturday Night Live

Dave Chappelle, Saturday Night Live – Gagnant

Morgan Freeman, The Kominsky Method

Daniel Kaluuya, Saturday Night Live

Daniel Levy, Saturday Night Live

Meilleure mini-série

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix) – Gagnante

The Underground Railroad (Amazon Prime)

WandaVision (Disney+)

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit

Kate Winslet, Mare of Easttown – Gagnante

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston – Gagnante

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom, Jr., Hamilton

Meilleure actrice secondaire dans un téléfilm ou une mini-série

Phillipa Soo, Hamilton

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Jean Smart, Mare of Easttown

Julianne Nicholson, Mare of Easttown – Gagnante

Moses Ingram, The Queen’s Gambit

Kathryn Hahn, WandaVision

Meilleur acteur secondaire dans un téléfilm ou une mini-série

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Evan Peters, Mare of Easttown – Gagnant

Thomas Brodie-Sangster, The Queen’s Gambit

Tags : Awards moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.