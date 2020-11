Equinox : Netflix tease son nouveau thriller surnaturel, pour terminer l’année avec quelques frissons

En plus de l’ultime saison de The Chilling Adventures of Sabrina, Netflix veut provoquer quelques frissons d’angoisse avec le thriller danois Equinox qui sera mis en ligne le 30 décembre sur la plateforme.

Basée sur le podcast Equinox 1985 par la créatrice Tea Lindeburg, Equinox est un thriller surnaturel qui navigue entre 1999 et aujourd’hui pour nous relater l’histoire d’Anna, une femme qui n’a que 10 ans lorsque tous les élèves d’une même classe disparaissent mystérieusement sans laisser de trace. Proche de l’un d’entre eux, Anna, traumatisée, est alors prise d’effroyables visions. En 2020, Anna mène enfin une existence paisible avec sa famille quand ses cauchemars reviennent soudain la hanter.

Lorsque le seul et unique survivant de 1999 meurt mystérieusement, Anna, déterminée à trouver ce qui est arrivé à ce groupe d’élèves, met au jour une bien sombre vérité l’impliquant d’une manière totalement insoupçonnée.

La première saison d’Equinox se compose de 6 épisodes et met à l’affiche Danica Curcic (The Bridge, Warrior), Viola Martinsen (When the Dust settles), Lars Brygmann (Dichte) and Hanne Hedelund (Borgen).

