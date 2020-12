Euphoria : L’Episode Spécial ‘Rue’ déjà disponible à la demande sur OCS

Pour patienter jusqu’à la saison 2, le teen drama Euphoria fait son retour à l’aide de deux épisodes spéciaux, dont le premier épisode intitulé tout simplement ‘Rue’ chez nous est déjà disponible à demande sur OCS, en VF ou VOSTFR.

Pour rappel, Euphoria est une série basée sur un show israélien du même nom de Ron Leshem, Daphna Levin et Tmira Yardeni. La version américaine a été développée par Sam Levinson (Assassination Nation) et est produite par Drake. L’histoire suit un groupe de jeunes qui naviguent entre amour et amitié dans un monde fait de drogues, de sexe, de traumatismes et de réseaux sociaux. On suit plus spécifiquement Rue Bennett (Zendaya), une adolescente de 17 ans qui sort d’une cure de désintoxication et qui tente de donner un sens à son futur. Sa vie change dramatiquement quand elle rencontre Jules Vaughn (Hunter Schafer), une jeune transgenre qui vient d’arriver en ville suite au divorce de ses parents et qui, comme Rue, cherche à trouver sa place dans ce monde.

Ce premier épisode spécial reprend ainsi après les évènements de la première saison, se terminant avec Rue abandonnée en pleine rechute sur le quai de la gare par Jules. On retrouve maintenant la jeune femme pendant les fêtes de Noël. Écrit et réalisé par le créateur de la série, Sam Levinson, cet épisode mettra également en scène Colman Domingo (Fear The Walking Dead), qui incarne le « sponsor » de Rue.

La distribution de cet épisode spécial d’Euphoria réunit donc Zendaya, Colman Domingo, Hunter Schafer et Marsha Gambles.

