Euphoria Saison 2 : les problèmes de Rue se poursuivront, dans un mois sur HBO et OCS

Un an après les deux épisodes spéciaux faisant la transition entre les deux premières saisons, la série Euphoria prépare finalement son grand retour avec sa saison 2 sur HBO le 9 janvier prochain, mais surtout le 10 janvier en France sur OCS.

De quoi parle Euphoria ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Euphoria, c’est une série basée sur un show israélien du même nom de Ron Leshem, Daphna Levin et Tmira Yardeni, cette version américaine a été développée par Sam Levinson (Assassination Nation) et est produite par Drake. L’histoire est décrite comme étant à propos d’un groupe de lycéens qui naviguent entre amour et amitié dans un monde fait de drogues, de sexe, de traumatismes et de réseaux sociaux. Cela débutera avec Rue Bennett (Zendaya), une adolescente de 17 ans qui sort d’une cure de désintoxication et qui tente de donner un sens à son futur. Sa vie change dramatiquement quand elle rencontre Jules Vaughn (Hunter Schafer), une jeune transgenre qui vient d’arriver en ville suite au divorce de ses parents et qui, comme Rue, cherche à trouver sa place dans ce monde.

En saison 2…

Pour le moment les détails de l’intrigue de la saison 2 n’ont pas été dévoilés. Voici donc le synopsis offert par HBO : Au milieu des vies entremêlées de la ville d’East Highland, Rue, 17 ans, doit trouver l’espoir tout en équilibrant les pressions de l’amour, de la perte et de la dépendance.

Le casting de la saison 2 d’Euphoria

Au casting de cette seconde saison de Euphoria, nous retrouvons Zendaya, Hunter Schafer, Nika King, Eric Dane, Angus Cloud, Jacob Elordi, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid et Austin Abrams.