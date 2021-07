Even Closer Saison 1 : Le désir et la passion mènent à la danse, dès maintenant sur Salto

Salto nous propose de suivre des cours de danse allemand depuis le 15 juillet, jour où la plateforme a mise en ligne les deux premiers épisodes de la série Even Closer. Deux épisodes sont disponibles par semaine.

De quoi parle Even Closer ?

Création de Helga Löbel se composant de 6 épisodes de 40 minutes, Even Closer nous entraine ainsi à la Stage School Hamburg, l’une des plus prestigieuses écoles d’arts d’Allemagne, en compagnie de Feli, Lucie, Klara, Ben et Nilse. Ces jeunes talents sont prêts à tous les sacrifices pour réaliser leur rêve : monter sur scène.

Acharnés de travail et passionnés, ils répètent encore et encore ! Des scrupules ? ils n’en n’ont aucun quand il s’agit de prouver qu’ils sont les meilleurs. Dans le milieu de la danse, il n’y a de la place que pour l’élite et ils comptent bien en faire partie. Mais lorsque la passion et les émotions prennent le dessus, tout est remis en jeu.

La série met alors en scène Vivien König, Mareike Zwahr, Maéva Marie Mathilde Roth, Hans Gurbig, Vinzenz Wagner et Lion Wasczyk.

Une saison 2 pour Even Closer ?

Si Salto a choisi de ne pas mettre l’intégralité de la première saison en ligne d’un coup, la diffusion de cette dernière est terminée en Allemagne, qui a été mise en ligne en février sur la plateforme de streaming de RTL Fiction, TV Now. Hauke Bartel le chef de la fiction chez RTL Fiction a par ailleurs confirmé en avril dernier qu’il n’y aurait pas de saison 2.

Pour les amateurs de danse à la télévision, il est alors possible ensuite de replonger dans la série espagnole Un, Dos, Tres, les deux saisons de Step Up : High Water (disponible en streaming sur Canal+) ou encore la mini-série Flesh and Blood (en achat sur iTunes).

