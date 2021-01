Everyone is doing Great Saison 1 : Deux acteurs de One Tree Hill veulent relancer leur carrière, dès aujourd’hui sur Hulu

Deux anciens de One Tree Hill (Les Frères Scott) ont décidé d’explorer les difficultés que des acteurs peuvent rencontrer après avoir joué dans une série à succès avec Everyone is doing Great qui est mise en ligne dès aujourd’hui sur le service de streaming Hulu.

Scénarisée et produite par James Lafferty (actuellement dans The Right Stuff) et Stephen Colletti, Everyone is doing Great n’est pas une création originale de Hulu, puisque le projet a vu le jour grâce à une opération de financement participatif qui avait permis aux deux premiers épisodes d’être tournés et présentés dans des festivals en 2018. L’accueil fut assez positif pour attirer l’attention du streamer qui a ainsi fait l’acquisition du show.

Cette comédie suit Seth (Colletti) et Jeremy (Lafferty), deux acteurs qui ont rencontré le succès avec la série vampirique « Eternal ». Voilà 5 ans que celle-ci est terminée et les deux amis s’appuient à présent l’un sur l’autre pour tenter d’aller maladroitement de l’avant.

Au casting de la première saison d’Everyone is doing Great, nous avons donc James Lafferty et Stephen Colletti qui sont accompagnés par Alexandra Park, Cariba Heine, Karissa Lee Staples et Tom Fugedi.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.