Pas de saison 3 pour Everything’s Gonna Be Okay, l’histoire de la famille Moss s’arrête là sur Freeform

Près de trois mois après la fin de la diffusion de la saison 2 d’Everything’s Gonna Be Okay, Freeform a annoncé que la série ne reviendra pas pour une saison 3. L’histoire de la famille Moss s’arrête là. La nouvelle a été confirmée sur twitter par Josh Thomas, créateur de la série.

Lancée en janvier 2020 sur la chaine américaine, Everything’s Gonna Be Okay s’intéresse à Nicholas Moss, un jeune homme neurotique de 25 ans qui, à la mort de son père, se retrouve avec la charge de ses deux demi-sœurs, dont une est autiste. Bien qu’il n’ait jamais été particulièrement présent dans la vie des deux adolescentes, il va devoir créer un lien avec elles, alors qu’il peine déjà à veiller sur lui-même.

La saison 2 plaçait naturellement la famille Moss face à de nouveaux challenges, chacun tentant d’aller de l’avant. Ainsi, Matilda cherche à redéfinir ses nouveaux objectifs de vie, et Genevieve veut se mettre dehors et même avoir des rendez-vous amoureux. De son côté, Nicholas tente de trouver un équilibre entre être le frère, la figure parentale, le petit ami et l’entomologiste.

Au final, Everything’s Gonna Be Okay se compose donc de 2 saisons pour un total de 20 épisodes. La série mettait à l’affiche Josh Thomas dans le rôle de Nicholas, entouré par Kayla Cromer et Maeve Press, incarnant respectivement Matilda et Genevieve. Adam Faison faisait également partie de la distribution régulière de la série, dans la peau d’Alex, le petit ami de Nicholas.

En France, la première saison est disponible sur la plateforme BrutX.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.