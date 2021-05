Evil Saison 2 : Kristen, David et Ben reprennent leurs investigations en juin sur Paramount+

Maintenant que CBS a officiellement annoncé que la saison 2 d’Evil ne serait pas diffusée sur son antenne, la plateforme Paramount+ ne perd pas de temps pour dévoiler la date de lancement sur sa plateforme : le 20 juin prochain.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec Evil (voir bilan saison 1), c’est une série fantastique des créateurs de The Good Fight qui se propose d’explorer le débat de la science contre la religion et les origines du Mal, une investigation après l’autre. Plus précisément, l’intrigue se centre sur Kristen Bouchard (Katja Herbers), une psychologue sceptique qui se joint à un prêtre en formation et un charpentier pour enquêter sur les supposés miracles, possessions démoniaques et phénomènes non élucidés pour le compte de l’Église.

En saison 2, Kristen est confrontée à son côté sombre après avoir tué un homme, David (Mike Colter) doit toujours plus repousser les tentations alors qu’il sera bientôt ordonné prêtre et Ben (Aasif Mandvi) est visité par des terreurs nocturnes qui sont de plus en plus intenses.

Au casting de la saison 2 d’Evil, nous retrouvons Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco et Dalya Knapp.

