Une saison 5 pour F Is For Family qui sera également la dernière de la série Netflix

Voilà un peu mois de 4 mois que la saison 4 de F Is For Family a été mise en ligne sur Netflix. La plateforme de streaming américaine annonce aujourd’hui officiellement que le show a été reconduit pour une saison 5.

Ce renouvellement est la bonne nouvelle pour les amateurs de la création de Bill Burr et Michael Price. La mauvaise est que la fin de F Is For Family a également été annoncé. La prochaine saison sera bien la dernière.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette comédie noire satirique animée, F Is For Family nous raconte le quotidien des Murphy , une la famille dysfonctionnelle vivant à Rustvale en Pennsylvanie dans les années 1970, une époque où l’on pouvait gifler ses enfants, fumer dans les endroits publics et porter une arme à l’aéroport.

Au niveau du casting, la série rassemble Bill Burr, Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Sam Rockwell, Haley Reinhart, Mo Collins, Trevor Devall et Kevin Michael Richardson.

