The Falcon and the Winter Soldier : Les deux amis de Captain America font équipe dans le trailer et en mars 2021 sur Disney+

Falcon et le Soldat de l’Hiver sont prêts à prendre le bouclier et poursuivre leurs aventures, à partir du 19 mars 2021 comme nous l’annonce Disney+ à l’aide d’un trailer.



Initialement prévu comme la première série Marvel à arriver sur Disney+, son lancement a dû être repoussé après que la production fut stoppée à cause du COVID-19. L’année 2021 commencera donc en compagnie de WandaVision (en janvier) avant de se poursuivre avec le duo d’amis de Steve Rogers.

L’histoire de cette saison de The Falcon and the Winter Soldier (titre original de la série) prend place bien évidemment après Avengers: Endgame, avec Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes. Les deux font équipe dans une aventure qui testera leur talent et leur patience.

Également présents dans la distribution de The Falcon et Le Soldat de L’hiver, nous avons Daniel Bruhl (Baron Zemo), ainsi que Noah Mills (The Enemy Within, The Brave) et Carl Lumbly (Supergirl, Alias).

