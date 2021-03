Falcon et le Soldat de l’Hiver Saison 1 : Sam et Bucky font équipe dès à présent sur Disney+

L’univers Marvel continue son extension sur Disney+. C’est ainsi qu’après WandaVision, c’est au tour de Falcon et le Soldat de l’Hiver de prendre le relais à partir de ce vendredi 19 mars 2021 sur la plateforme de streaming.

Appelée The Falcon and the Winter Soldier dans sa version originale, cette série prend place après les évènements de Avengers: Endgame et réunit donc à l’écran Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles respectifs de Sam Wilson aka The Falcon et Bucky Barnes aka The Winter Soldier.

Scénarisée par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland, la première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver se compose de seulement 6 épisodes voit le duo de superhéros faire équipe alors qu’un ennemi du passé refait surface, bien décidé à mener à bien son plan destructeur.

En plus d’Anthony Mackie et Sebastian Stan, cette première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver ramène également Daniel Brühl dans le rôle du Baron Zemo et Emily VanCamp dans celui Sharon Carter, tandis que Wyatt Russell sera John Walker aka U.S. Agent.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.