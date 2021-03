Falcon et le Soldat de l’Hiver : Les deux amis de Captain America font équipe dans moins de deux semaines sur Disney+

La diffusion de WandaVision s’est récemment terminée sur Disney+ et le service de streaming de la Souris se prépare maintenant pour l’arrivée d’une autre série super-héroique sur sa plateforme : Falcon et le Soldat de l’Hiver. Les deux amis de Captain America font équipe à partir du 19 mars 2021 et dès maintenant dans un nouveau trailer.



De son titre originale The Falcon and the Winter Soldier, cette série prend place après les évènements de Avengers: Endgame et réunit donc à l’écran Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles respectifs de Sam Wilson aka The Falcon et Bucky Barnes aka The Winter Soldier (ou le Soldat de l’Hiver). Les deux hommes font équipe dans une aventure qui testera leur talent et leur patience.

Scénarisée par Malcolm Spellman et réalisée par Kari Skogland, la première saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver se compose de seulement 6 épisodes voit le duo de superhéros faire équipe pour entre autres fair face au groupe de super-vilains Flag-Smashers, alors qu’un ennemi du passé refait surface, bien décidé à mener à bien son plan destructeur.

La saison 1 de Falcon et Le Soldat de l’hiver met donc à l’affiche Anthony Mackie (Sam Wilson), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Emily VanCamp (Sharon Carter), Daniel Brühl (Helmut Zemo), Carl Lumbly (Supergirl, Alias) et Don Cheadle (James « Rhodey » Rhodes / War Machine)

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.