Bienvenue chez Mamilia Saison 3 : La famille McKellan fait aujourd’hui son retour sur Netflix

Plus d’une année après la saison 2 et bientôt 7 mois après l’évènement crossover Intercomédies : Un événement sportif, Netflix ramène Bienvenue chez Mamilia (ou Family Reunion en version originale) pour sa saison 3.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Meg DeLoatch (Fuller House), Bienvenue chez Mamilia débutait avec les McKellan qui se rendaient à Columbus en Géorgie pour une réunion de famille, et décidèrent de s’y installer, troquant leur vie trépidante et mouvementée de Seattle contre celle bien plus lente d’une petite ville paisible, construite autour de son église. Là, ils ont fait la connaissance d’une famille élargie qui leur manquait sans qu’ils en aient conscience.

En saison 3, si elle est à court d’argent, la famille McKellan ne manque pas d’amour pour faire face aux peines de cœur, aux pertes et à l’adversité qui ne l’épargne pas cette saison qui se compose de seulement 8 épisodes.

Au casting de cette saison 1 de Family Reunion, nous retrouvons Loretta Devine, Tia Mowry, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright, Jordyn Raya James et Richard Roundtree.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.