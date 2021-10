Famous in Love : À la découverte de la célébrité, dès aujourd’hui en intégralité sur MyCanal

Annulée après deux saisons en juin 2018, la série Famous In Love était jusqu’à présent encore inédite en France. Elle arrive ainsi finalement aujourd’hui sur Canal+ via le service MyCanal.

De quoi parle Famous in Love ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Famous in Love, il s’agit de l’adaptation du roman éponyme de Rebecca Serle développée en série par I. Marlene King, la créatrice de Pretty Little Liars. Elle se compose donc de deux saisons pour un total de 20 épisodes qui furent diffusés sur la chaine américaine Freeform entre 2017 et 2018.

L’histoire met en scène Bella Thorne dans la peau de Paige, une étudiante qui décroche un premier rôle dans un blockbuster hollywoodien. À partir de là, Paige doit apprendre à gérer sa nouvelle vie de star et l’alchimie qui existe avec ses deux collègues masculins alors qu’elle découvre ce qu’être la nouvelle venue du coin implique dans un tel milieu.

Le casting de Famous in Love

En plus de Bella Thorne, la distribution régulière des deux saisons de Famous in Love rassemble Charlie DePew, Georgie Flores, Carter Jenkins, Niki Koss, Keith Powers, Pepi Sonuga et Perrey Reeves.

En récurrents, on peut croiser Jason Antoon, Katelyn Tarver, Nathan Stewart-Jarrett, Shawn Christian, Vanessa Williams, Tom Maden, Danielle Campbell, Claudia Lee et Sofia Carson.