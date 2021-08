Fantasy Island : Les rêves deviennent réalité sur la nouvelle île fantastique, dès ce soir sur FOX

FOX nous invite à passer des vacances sur la fameuse Île fantastique, avec une nouvelle version de Fantasy Island qui sera diffusée à partir de de mardi 10 août sur la chaine américaine.

Si vous n’êtes pas familiers avec Fantasy Island ou L’île Fantastique chez nous, cette série américaine d’ABC diffusée entre 1977 et 1984 comprend 7 saisons, pour un total de 155 épisodes et nous raconte l’histoire d’une île paradisiaque où n’importe quel désir peut se réaliser. L’hôte de cette île est M. Roarke (Ricardo Montalbán), accompagné par son fidèle assistant Tattoo (Hervé Villechaize).

En 1998, ABC a fait un revival, cette fois avec Malcolm McDowell dans le rôle de M. Roarke et une emphase sur les éléments fantastiques dès le départ, avec une dose d’humour noir. Cela ne dura qu’une saison de 13 épisodes.

Mais, l’île a fait son retour il n’y a déjà pas si longtemps, plus précisément sous la forme d’un film d’horreur en 2020 produit par Blumhouse avec Michael Peña dans la peau de M. Roarke et de très mauvaises critiques.

Ce qui nous conduit finalement a aujourd’hui avec cette nouvelle version de Fantasy Island qui se déroule dans un hôtel de luxe où tous les rêves des clients sont réalisés, mais cela prend rarement le tournant voulu. Roselyn Sanchez (Devious Maids) est la nouvelle hôtesse de l’île, Elena Roarke, descendante de l’iconique M. Roarke. Cette dernière a dû mettre de côté ses ambitions personnelles, et même l’amour de sa vie, pour prendre sa place sur l’île et préserver l’héritage familial. Ruby Okoro (Kiara Barnes) est son assistante, une jeune femme qui est arrivée sur l’île gravement malade et s’est vu offrir une nouvelle chance. Travaillant également sur l’île, nous avons Javier (John Gabriel Rodriquez) qui est en charge des transports et un homme à tout faire.

Parmi les invités de cette saison 1 de Fantasy Island, nous aurons Bellamy Young, Rick Holmes, Dave Annable, Odette Annable, François Chau, Debbi Morgan, Laura Leighton, Josie Bissett ou encore Daphne Zuniga.

