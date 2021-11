Une saison 2 pour Fantasy Island, Fox reste sur l’île fantastique

L’été sur l’île fantastique s’est bien déroulé pour FOX qui décide ainsi de rester dans ce décor paradisiaque. Le network américain vient ainsi d’annoncer le renouvellement pour une saison 2 de Fantasy Island, qui fera par ailleurs un retour en fin d’année.

Nouvelle version de la série de 1977-1984 qui était alors diffusée sur ABC, Fantasy Island prend place dans un hôtel de luxe où tous les rêves des clients sont réalisés, mais cela prend rarement le tournant voulu. Roselyn Sanchez (Devious Maids) est la nouvelle hôtesse de l’île, Elena Roarke, descendante de l’iconique M. Roarke. Cette dernière a dû mettre de côté ses ambitions personnelles, et même l’amour de sa vie, pour prendre sa place sur l’île et préserver l’héritage familial. Ruby Okoro (Kiara Barnes) est son assistante, une jeune femme qui est arrivée sur l’île gravement malade et s’est vu offrir une nouvelle chance. Travaillant également sur l’île, nous avons Javier (John Gabriel Rodriquez) qui est en charge des transports et un homme à tout faire.

La première saison de Fantasy Island a su séduire le public de FOX durant la période estivale, en occupant la première place des nouvelles séries scriptées sur les 18-49 ans et surtout en devenant la nouveauté la plus suivie en streaming depuis 9-1-1 Lone Star en janvier 2020.

Qui plus est, les spectateurs de la série n’auront par ailleurs pas à attendre l’été prochain pour retourner sur l’île, FOX a également passé commande pour un épisode spécial de deux heures pour les fêtes de fin d’année. Ce dernier, intitulé « Welcome to the Snow Globe » sera diffusée le mardi 21 décembre, avec Lindsay Craft, Eddie Cahill et Mackenzie Astin en guest star. L’histoire se centrera alors sur une femme d’affaires (Craft) dont le rêve d’un Noël parfait et de sa rencontre avec l’homme idéal (Cahill) met à l’épreuve Roarke. En parallèle, Mr. Jones (Astin) fait face à son passé, tante qu’une nouvelle tradition de Noël pousse Ruby et Javier (John Gabriel Rodriguez) à se tourner vers le futur.