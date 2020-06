Fauda Saison 3 : Doron se lance dans une nouvelle mission, dès à présent sur Netflix

Approximativement deux ans après la saison 2, la série israélienne Fauda est de retour avec une troisième fournée d’épisodes que l’on peut donc découvrir en France dès aujourd’hui, puisqu’ils sont disponibles sur la plateforme Netflix.

Pour rappel, l’histoire de Fauda, une série créée par Lior Raz et Avi Issacharoff, débutait quand Doron, un agent israélien, interrompt sa retraite pour traquer un combattant palestinien qu’il pensait avoir tué et déclenche ainsi une série d’événements dramatiques.

En saison 3, Doron est sous couverture à Dahariya, un petit village de Cisjordanie, alors que des membres du Hamas préparent une série de frappes terroristes de grande envergure. Infiltré comme entraîneur de boxe, il prend sous son aile Bashar, le jeune cousin d’un chef du Hamas, cible prioritaire pour les Israéliens. Après des attaques fatales pour les Palestiniens et les services secrets israéliens, Doron est soumis à une pression intense pour arrêter ces terroristes. S’en suivra l’affrontement le plus meurtrier et déchirant que le héros ait connu.

Au casting de cette saison 3 de Fauda, nous trouvons Lior Raz, Ala Dakka, George Iskandar, Doron Ben-David, Marna Maximilian Blumin et Gina Kavilio.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.