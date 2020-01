FBI: Most Wanted : Julian McMahon chasse des fugitifs, dès aujourd’hui sur CBS

Avec le succès de la série FBI sur CBS, Dick Wolf a suivi son plan habituel et a dès lors développé un spin-off qui fait ses débuts officiels sur la chaine américaine dès ce soir, diffusé en duo avec FBI. À noter que la première saison de celle-ci arrive sur M6 ce jeudi 9 janvier 2020 (déjà proposée cet automne sur Série Club).

Intitulée FBI: Most Wanted, cette création de Dick Wolf et Rene Balcer se centre sur une unité spécialisée dans la traque de fugitifs qui a pour mission de retrouver les criminels en fuite les plus recherchés par le bureau fédéral d’investigation que l’on a pu découvrir dans l’épisode 18 de la saison 1 de FBI.

Plus précisément, l’histoire se centrera sur l’équipe de l’agent Jess LaCroix (Julian McMahon), un vétéran qui supervise une unité mobile d’agents plus que qualifiés dont la fonction première est de traquer et appréhender par tous les moyens légaux possibles ceux qui échappent à la justice.

Au casting de cette première saison de FBI: Most Wanted, nous retrouvons donc Julian McMahon, Alana de la Garza, Keisha Castle-Hughes, Kellan Lutz, Roxy Sternberg et Nathaniel Arcand.

