FBI: Most Wanted Saison 3 : Nathaniel Arcand ne reviendra finalement pas

Lors de sa première mission de 2021, l’équipe de FBI: Most Wanted a perdu un de ses membres. Clinton Skye avait été envoyé dans une mission spéciale. Il apparait maintenant que celle-ci n’est pas près de se terminer.

En effet, il vient d’être officialisé que l’acteur Nathaniel Arcand qui incarnait l’agent spécial du FBI Clinton Skye depuis la première saison avait quitté la série. Il ne reviendra pas dans la saison 3 de FBI: Most Wanted.

Une officialisation qui n’est pas accompagnée par une explication claire pour ce départ. Le personnage était pourtant bien intégré, puisque Clinton était présenté comme étant l’agent le plus expérimenté de l’équipe de Jess LaCroix (Julian McMahon), mais également le beau-frère de celui-ci et donc l’oncle de Tali LaCroix (YaYa Gosselin).

Quoi qu’il en soit, Nathaniel Arcand n’a déjà pas chômé depuis son départ de FBI: Most Wanted, puisqu’il est récemment apparu dans un épisode de la série Kung Fu sur The CW et a tourné dans plusieurs films.

