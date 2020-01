FBI Saison 1 : Les agents Bell et Zidan enquêtent dès ce soir sur M6

Alors que son premier spin-off vient tout juste d’être lancé sur le petit écran américain, la série FBI débarque sur M6 (après avoir déjà été diffusée sur Série Club). Cette nouvelle production de Dick Wolf débute ainsi ce jeudi 9 janvier en clair sur la 6ème chaine à partir de 21h05.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Wolf (franchise Law & Order, Chicago…), FBI nous propose de suivre les enquêtes menées par une équipe d’agents du bureau fédéral d’investigation basée à New York.

Tout commence après que plusieurs violentes explosions aient frappé un immeuble résidentiel de New York en plein après-midi. Deux agents de la branche locale du FBI se voient confier l’enquête : Maggie Bell (Missy Peregrym), issue d’une longue tradition familiale policière, et Omar Zidan (Zeeko Zaki), ex-agent infiltré de la DEA. L’enquête s’oriente vraisemblablement vers un règlement de comptes entre gangs rivaux, mais lorsque les suspects sont retrouvés morts, l’affaire prend une tout autre dimension. Le responsable de l’explosion semble bel et bien déterminé à vouloir créer une zone de guerre en pleine ville…

En plus de Missy Peregrym et Zeeko Zaki, la distribution de cette première saison de 22 épisodes de FBI rassemble Jeremy Sisto, Ebonée Noel et Sela Ward. À noter que la série en est à sa saison 2 et qu’elle a donc désormais un spin-off, FBI: Most Wanted.

