Une saison 4 pour FBI, une saison 3 pour FBI: Most Wanted et une première saison pour le spin-off FBI: International

Dick Wolf n’est pas prêt à rendre son titre du roi des franchises, puisque celle de FBI continue de s’étendre avec l’annonce de la commande d’une troisième série, alors que les deux déjà en diffusion viennent d’être renouvelées par CBS.

En effet, l’original FBI décroche officiellement une saison 4, une annonce peu surprenante au sujet de la série numéro 3 du moment et la production de Dick Wolf la plus suivie. De son côté, la série dérivée FBI: Most Wanted reviendra pour une saison 3.

À cela, nous pouvons donc ajouter FBI: International qui, comme on peut le deviner grâce à son titre, suit une équipe d’agents du FBI qui voyage dans le monde pour protéger les intérêts des Américains expatriés – ce qui est le même pitch que feu Esprits criminels : Unité sans frontières (Criminal Minds: Beyond Borders). Derek Haas sera le showrunner, aucun acteur n’a été annoncé pour le moment.

Ainsi, CBS poursuit doucement ses renouvellements avec FBI et FBI: Most Wanted qui rejoignent The Neighborhood, Bob ♥ Abishola et The Equalizer dans la liste des séries du network qui ont été récemment reconduites.



Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.