Une saison 7 pour Fear The Walking Dead, Morgan et Cie continuent d’affronter vivants et morts sur AMC

Alors que la série mère The Walking Dead se dirige tranquillement vers sa fin annoncée pour 2022, sa première série dérivée Fear The Walking Dead nous assure un futur où les zombies sont toujours présents, la série venant de décrocher une saison 7.

Cette nouvelle arrive alors qu’AMC a diffusé la première partie de la sixième saison de Fear The Walking Dead, où l’on suit Morgan Jones (Lennie James) laissé pour mort par Virginia et les autres membres du groupe luttant pour survivre séparément.

Cette saison 6 de Fear The Walking Dead prend par ailleurs une forme quelque peu anthologique en se concentrant sur un ou deux personnages par épisode. Le casting réunit Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades et Karen David.

The past is dead… but the future is bright. #FearTWD is coming back for a 7th season. pic.twitter.com/6oX8uF10Wy — FearTWD (@FearTWD) December 3, 2020

Si le comic book est terminé et qu’une date de fin a été fixée pour la série-mère, la franchise The Walking Dead se poursuit donc sur AMC. En plus d’une saison 7 pour Fear The Walking Dead, il y aura également la saison 2 pour le second spin-off, The Walking Dead: World Beyond. Une autre série dérivée, centrée sur Daryl Dixon et Carol Peletier est en développement pour un lancement en 2023, et les téléfilms orientés sur Rick Grimes sont apparemment toujours en préparation.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.