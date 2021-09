Fear the Walking Dead Saison 7 : Strand veut reconstruire le Monde, dans un mois sur AMC

Cet automne, AMC n’est pas en manque de The Walking Dead. La dernière saison de la série mère est en diffusion, la saison 2 (et dernière) de The Walking Dead: World Beyond arrive dans une mois, tout comme la saison 7 de Fear the Walking Dead qui se dévoile aujourd’hui avec une bande-annonce confirmant le lancement le 10 octobre sur AMC+.

De quoi parle la saison 7 de Fear the Walking Dead ?

C’est un nouveau statu quo qui entre en vigueur au début de cette saison 7 de Fear the Walking Dead. Teddy (John Glover) a réalisé sa vision de fin du Monde lorsqu’il a fait exploser des ogives nucléaires à travers le paysage du Texas, mais ce sera à ceux qui ont survécu de décider à quoi ressemblera le nouveau commencement.

Et ils devront le faire dans un monde dépourvu de lumière et d’espoir, où l’air extérieur est tout aussi mortel que les marcheurs auxquels ils sont confrontés. Les survivants découvriront qui ils sont vraiment et de quoi ils sont vraiment faits. Certains seront à la hauteur, d’autres trouveront un nouveau but et d’autres se redéfiniront, même si cela a un coût terrible pour ceux qu’ils considéraient autrefois comme leur famille.

Au casting de cette saison 7 de Fear the Walking Dead, nous retrouvons Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Maggie Grace, Colman Domingo, Danay García, Austin Amelio, Mo Collins, Alexa Nisenson, Karen David, Colby Hollman, Jenna Elfman, Rubén Blades, Christine Evangelista et Keith Carradine. Aisha Tyler qui a réalisé un épisode de la saison 6 reviendra cette fois devant la caméra.

